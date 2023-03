In tegenstelling tot KNVB steunt Duitse voetbalbond herverkiezing Infantino bij FIFA niet

LIVE Champions League | Eintracht Frankfurt wacht loodzware klus bij Napoli

Na de 2-0 nederlaag in Duitsland wacht Eintracht Frankfurt een zware klus in de terugwedstrijd bij Napoli. In de geschiedenis van de Champions League lukte het welgeteld één team om zo'n achterstand uit een thuiswedstrijd nog om te draaien. Kan Frankfurt verrassen in het Stadio Diego Armando Maradona? Vanaf 21.00 uur volg je het hier live.