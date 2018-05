‘Infantino gaat nieuwe toernooien niet voor WK erdoor jagen’

Een consortium uit Saoedi-Arabië en Japan had een bod van 25 miljard dollar (20,2 miljard euro) gedaan op het WK voor clubs en de Nations League. Er moest wel snel beslist worden. Daarom wilde Infantino, die voorstander is, het bod op de agenda zetten bij de buitengewone vergadering van half mei. Er is echter kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA.



Het consortium zou volgens AP Infantino uitstel hebben gegeven. De Aziaten willen drie edities van de WK voor clubs en de Nations League kopen. De Nations League zou dan wereldwijd moeten worden gehouden. Nu hebben alleen de Europese landen een dergelijk toernooi. Om de twee jaar zou in oktober een mini-WK met tien gekwalificeerde landen moeten komen. De WK voor clubs, die uitgebreid zou moeten worden tot 24 deelnemende teams, zou in Japan en Saoedi-Arabië gespeeld moeten worden. Het toernooi zou van 2021 tot 2033 om de vier jaar in juni en juli afgewerkt moeten worden.