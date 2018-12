Infantino hoopt dat WK 2022 ook buiten Qatar wordt gespeeld

Het WK voetbal van 2022 wordt mogelijk niet alleen in Qatar gehouden, maar ook in andere landen aan de Perzische Golf. Voorzitter Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond FIFA sprak vandaag in zijn speech op de G20-top in Buenos Aires de hoop uit dat meerdere landen wedstrijden op het komende WK zullen huisvesten.

,,Misschien, als het voetbal ervoor zorgt dat dromen waarheid worden, zullen we in 2022 een WK beleven in Qatar en ook, waarom niet, wat wedstrijden in andere landen aan de Arabische Golf'', zei Infantino. ,,Maar dat is weer een ander verhaal, hopelijk met een mooi einde.'' De baas van de mondiale voetbalbond voegde daar het woord 'inshallah!' aan toe, wat betekent: bij Gods wil.



Infantino heeft al eerder laten doorschemeren dat hij op het WK 2022 graag meer dan 32 landen wil zien. In dat geval heeft Qatar de hulp van enkele buurlanden nodig om alle wedstrijden te kunnen huisvesten.

Bekoeld

De relatie tussen het golfstaatje met zo’n 2,5 miljoen inwoners en buurlanden als Saudi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten is echter sinds enkele maanden behoorlijk bekoeld. Om de zinderende hitte in de zomer te vermijden, wordt het WK in de winter afgewerkt (21 november tot en met 18 december).

De FIFA-voorzitter benadrukte in zijn speech voor de wereldleiders dat voetbal voor verbinding zorgt en grenzen overschrijdt. ,,Ik breng jullie een boodschap van hoop. Voetbal is meer dan een spel, het verbindt de wereld.’' Pikant genoeg kon vorige week juist in Buenos Aires, in de aanloop naar de G20-top, het duel tussen de stadgenoten Boca Juniors en River Plate niet doorgaan vanwege rellende supporters.