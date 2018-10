ING steunt arbiters België ondanks schandaal

Pereiro verliest met Uruguay van Zuid-Ko­rea

15:10 Gastón Pereiro heeft met Uruguay in een oefeninterland verloren van Zuid-Korea. De Aziatische ploeg bleek in Seoul met 2-1 te sterk. Pereiro, de aanvallende middenvelder van PSV, kwam in de 73ste minuut in het veld voor Matias Vecino, die vlak daarvoor de stand gelijk had getrokken.