Inter aan kop dankzij goedkope strafschop na tackle Hoedt en 300ste goal Lukaku

Internazionale kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. Lazio-verdediger Wesley Hoedt zette een perfecte tackle op de bal in, maar Lautaro Martínez ging onderuit en scheidsrechter Michael Fabbri kende (zonder de beelden te bekijken) een strafschop toe. Romelu Lukaku had geen medelijden met Lazio en schoot vanaf elf meter overtuigend raak: 1-0. De 27-jarige spits uit België maakte kort voor rust ook nog de 2-0 en tekende daarmee voor de 300ste goal in zijn loopbaan. Hij staat bij Inter al op 56 goals in 80 wedstrijden. Alleen voor de nationale ploeg van België (57 goals in 89 interlands) en Everton (87 goals in 166 duels) scoorde hij vaker.



Stefan de Vrij deed de hele wedstrijd mee bij Internazionale, terwijl Hoedt in de rust werd gewisseld na zijn onfortuinlijke moment bij de strafschop. Gonzalo Escalante bracht de spanning terug in de 61ste minuut de 2-1 te maken namens Lazio, maar dat was van korte duur. Drie minuten later was Lukaku opnieuw betrokken bij een goal. Nu was hij de aangever bij de 3-1 van zijn Argentijnse aanvalspartner Lautaro Martínez.