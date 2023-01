Inter bezorgt koploper Napoli eerste nederlaag van het seizoen

Daardoor is de spanning in de Serie A weer helemaal terug. Het verlies in Stadio Giuseppe Meazza betekende pas de eerste nederlaag van Napoli dit seizoen. Napoli was naar Milaan afgereisd met een serie van elf overwinningen op rij.

De thuisploeg, met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries als bankzitters, begon het duel met een achterstand van 11 punten op Napoli. Die moest om reëel zicht op de titel te behouden worden verkleind. Inter creëerde vanaf de eerste minuut kansen, maar Romelu Lukaku en Federico Dimarco misten het doel. De beste kans was voor Matteo Darmian, die op aangeven van Dzeko overschoot.

Pas na rust werd Napoli voor het eerst dreigend. Victor Osimhen kwam dicht bij het doel van André Onana, maar een schot bleef uit. De treffer van Dzeko viel in de 56e minuut. De 36-jarige Bosniër kopte raak uit een voorzet van Dimarco. Na een uur kwam wereldkampioen Lautaro Martínez Lukaku voorin vervangen. Bij Napoli kwam oud-PSV’er Hirving Lozano erin. Ook Dumfries kwam het laatste kwartier in het veld.

Juventus slaat bij Cremonese toe in extra tijd

Juventus won maar net winnen bij Cremonese. De topclub versloeg de nummer 19 van de ranglijst met 1-0. Het doelpunt viel pas in de extra tijd. Het betekende wel de zevende overwinning op rij van Juventus in de Serie A. In die reeks kreeg de formatie van trainer Massimiliano Allegri zelfs geen doelpunt tegen. De ‘Oude Dame’ en oud-kampioen staat nu derde, met nog wel een achterstand van 7 punten op koploper Napoli. Arkadiusz Milik scoorde in de 91ste minuut voor Juve. De Poolse oud-Ajacied besliste het duel uit een vrije trap. Voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord Cyriel Dessers was basisspeler bij Cremonese en raakte nog de paal. Hij werd een kwartier voor tijd gewisseld.

AC Milan heeft de competitie hervat met een overwinning bij middenmoter Salernitana. De nummer 2 van de Serie A was met 2-1 te sterk voor de ploeg van de Nederlandse middenvelder Tonny Vilhena. Rafael Leão en Sandro Tonali scoorden voor Milan, Federico Bonazzoli deed wat terug. Met de zege komt Milan op 5 punten van Napoli. De koploper uit Napels gaat vanavond op bezoek bij nummer 5 Internazionale.

Sampdoria, met de Nederlandse aanwinsten Bram Nuytinck en Sam Lammers in de basis, won met 1-2 bij Sassuolo. Manolo Gabbiadini en Tommaso Augello tekenden voor de treffers van Sampdoria, Domenico Berardi maakte de 2-1 voor de thuisploeg vanaf de strafschopstip.

Dit is de stand in de Serie A

De stand in de Serie A.

Jeroen Zoet

Voor Jeroen Zoet werd de eerste wedstrijd in 2023 er eentje om snel te vergeten. Heel het seizoen zat de voormalig doelman van PSV op de bank bij Spezia, tót 8 november. Zoet werd weer eerste keeper en stond vanmiddag voor de derde keer op rij onder de lat tegen het Atalanta Bergamo van basisklanten Marten de Roon en Teun Koopmeiners en wisselspeler Hans Hateboer. In de achttiende minuut ging Zoet echter met een op het oog zware blessure naar de kant bij een 1-0 voorsprong voor Spezia. Een voorsprong die voor rust nog werd uitgebreid tot 2-0. Na rust kwam Atalanta Bergamo nog terug tot 2-2, mede door een assist van Teun Koopmeiners.

Naast Koopmeiners was er nog een andere Nederlanders die een assist op zijn naam schrijven. Perr Schuurs was namens Torino aangever bij de 1-1 van Aleksey Miranchuk tegen Hellas Verona. Dat was ook de eindstand.

Nederlaag Lazio

Lazio is slecht begonnen. De formatie van trainer Maurizio Sarri verloor bij Lecce met 2-1. De Romeinen verzuimden daarmee naar de derde plaats van de ranglijst te klimmen.

Ciro Immobile zette Lazio al na iets minder dan een kwartier op voorsprong. De aanvaller schoot raak in de ‘verre’ hoek na een dieptepass van verdediger Nicolo Casale. In de 57e minuut kwam Lecce op 1-1. De Braziliaan Gabriel Strefezza scoorde in de rebound. Halverwege de tweede helft zette Lorenzo Colombo de middenmoter op voorsprong.

AS Roma klopt Bologna

AS Roma won wel, met 1-0 van Bologna. De formatie van coach José Mourinho heeft nu evenveel punten (30) als Lazio. Roma nam al na 6 minuten de leiding, door een benutte strafschop van Lorenzo Pellegrini. Rick Karsdorp ontbrak bij Roma, evenals de van een zware blessure herstellende Georginio Wijnaldum.

Uitslagen en tussenstanden Serie A

Stand Serie A

Statistieken Serie A

