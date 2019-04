Inter-fans lachen zich rot om nederlaag Juventus tegen Ajax

Brighton & Hove Albion stap dichter bij lijfsbe­houd

20:25 In Engeland lijkt de degradatiestrijd zo goed als beslist. Bij een overwinning op Newcastle United kon Brighton & Hove Albion zich veilig spelen, maar in eigen huis eindigde het in 1-1. Jürgen Locadia en Davy Pröpper kwamen niet in actie.