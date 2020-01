Inter-huurling Nainggolan frustreert titelkansen van zijn werkgever

‘Saoedi-Ara­bië wil Newcastle United overnemen voor grootste investe­ring in sport’

7:20 Na dik twee jaar in de etalage lijkt Newcastle United dan eindelijk overgenomen te worden. Een investeringsgroep uit Saoedi-Arabië is volgens de Wall Street Journal bereid omgerekend dik 400 miljoen euro neer te tellen. Het zou de grootste investering in de sport tot nu toe zijn door de vermogende oliestaat.