Inter loopt bij Verona averij op

Spoedbe­raad in België: afbreken voetbalsei­zoen levert toch nog complete chaos op

9 juli Het Belgische voetbal zit in een impasse nu het Belgisch Arbitragehof voor de Sport de degradatie van Waasland-Beveren gisteren nietig heeft verklaard. Vanmiddag werd er in allerijl een crisisoverleg gehouden. De tijdsdruk is enorm, een breedgedragen oplossing is niet voorhanden.