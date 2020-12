Inter-middenvelder Vidal mist beslissend duel door spierblessure

,,Proberen om Vidal op te stellen zou het risico op het verergeren van de blessure alleen maar vergroten”, zei trainer Antonio Conte. ,,En dat kunnen we ons niet veroorloven. Vidal heeft ervaring, hij heeft veel wedstrijden als deze gespeeld, maar we wonnen tegen Borussia Mönchengladbach ook zonder hem.” Vanwege een schorsing, opgelopen tijdens het verloren duel met Real Madrid, deed Vidal vorige week niet mee toen de Duitsers met 3-2 werden verslagen.

Om door te gaan in de Champions League, moet de club uit Milaan winnen van Sjachtar. Inter is dan ook nog afhankelijk van het resultaat in de andere groepswedstrijd tussen Borussia Mönchengladbach en Real Madrid. Inter staat onderaan in poule B met 5 punten, de tegenstander uit Oekraïne heeft 7 punten. Koploper is Borussia Mönchengladbach met 8 punten, Real Madrid heeft 7 punten.