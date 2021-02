Inter-trainer Conte baart opzien: middelvinger voor Juventus-voorzitter

Juventus bekerde gisteren ten koste van Internazionale door naar de finale van de Coppa Italia, door in eigen huis met 0-0 gelijk te spelen (heenwedstrijd 1-2 zege). In Italië ging het na het duel echter meer over de ruzie tussen Inter-trainer Antonio Conte en Juventus-voorzitter Andrea Agnelli dan over de wedstrijd.

Conte kreeg het gedurende de wedstrijd aan de stok met de voorzitter van zijn oude ploeg. De Italiaanse oefenmeester, die van 2011 tot en met 2014 trainer was van Juventus, stak na de eerste helft zijn middelvinger op richting Juventus-voorzitter Andrea Agnelli. De oud-collega van Conte had zich in de eerste helft nadrukkelijk laten horen vanaf de lege tribunes, wat de Inter-trainer niet kon waarderen. Agnelli, die sinds 2010 voorzitter is, schold op zijn beurt Conte uit na afloop van de wedstrijd bij het verlaten van de tribunes.

Na afloop verklaarde de uitgeschakelde Conte tegen Rai Sport zijn woede: ,,Juventus moet de waarheid vertellen. Ze moeten beleefder zijn en ons meer respect tonen. De vierde man zag volgens mij wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd.” Juventus heeft (nog) niet gereageerd op het voorval. Ook is het onduidelijk of de arbitrage de ruzie heeft gerapporteerd in het wedstrijdverslag.

Andrea Agnelli beledigt hier Antonio Conte, alleen is niet duidelijk wat de voorzitter exact heeft gezegd:

Conte won met Juventus driemaal de landstitel (2012, 2013, 2014) en speelde tussen 1991 en 2004 voor De Oude Dame. In 2014 zou hij volgens Italiaanse media zijn opgestapt na een conflict met Agnelli. Conte wilde meer spelers kopen, waar Agnelli het niet mee eens zou zijn geweest.



Vanavond weet Juventus tegen welke ploeg het in de finale van de Coppa Italia speelt. Atalanta en Napoli spelen om 20.45 uur de beslissingswedstrijd, nadat het vorige week in Napels in 0-0 eindigde.

