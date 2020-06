Inter verslaat Sampdoria en mag hopen op meer

Internazionale verloor in de laatste twee duels voor de corona-onderbreking de uitwedstrijden bij Lazio (2-1) en Juventus (2-0), maar na ruim drie maanden zonder voetbal pakte de ploeg van coach Antonio Conte de draad dus weer op. Inter, met verdediger Stefan de Vrij in de basis, kwam in de tiende minuut al op voorsprong uit een ragfijne aanval, met de Deen Christian Eriksen (ex-Ajax) in een dienende rol. Romelu Lukaku was de afmaker na zijn slimme pass: 1-0. Voor de Belgische spits was het zijn achttiende treffer in zijn eerste seizoen in de Serie A.