Interlandweek: alle (oefen)duels in EK-kwalificatie en Nations League

Degradatie ‘gepromo­veerd’ KV Mechelen blijft staan

1 juni De verplichte degradatie van het aanvankelijk gepromoveerde KV Mechelen naar de Proximus League, het tweede voetbalniveau in België, blijft van kracht. De geschillencommissie voor het profvoetbal in België heeft de maatregel, vanwege competitievervalsing, bevestigd. Beerschot Wilrijk neemt de plaats in van KVM, dat nog beroep kan aantekenen bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport).