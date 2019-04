‘Intern voorval’ leidt tot onmiddellijk vertrek Verhaegh bij Wolfsburg

Paul Verhaegh is per direct vertrokken bij VfL Wolfsburg. De Nederlandse rechtsback hoeft zich niet meer te melden bij zijn werkgever en beraadt zich op de toekomst.

Verhaegh (35) verruilde FC Augsburg in de zomer van 2017 voor Wolfsburg, waar hij dit seizoen ploeggenoot is van Wout Weghorst. Hij kwam deze jaargang echter maar amper in actie. Trainer Bruno Labbadia zag het niet in hem zitten, waardoor beide partijen nu hebben besloten om per direct een punt achter de samenwerking te zetten.

Dat is overigens niet zonder problemen gegaan. De club laat in een statement weten dat Verhaegh vanwege ‘een intern incident’ voor het duel met Eintracht Frankfurt van vorige week al niet meer bij de selectie zat. ,,Daarna is besloten dat Paul wordt vrijgesteld van werkzaamheden, zodat hij over zijn toekomst kan gaan nadenken.”