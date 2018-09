Invaller Depay verspeelt punten met Lyon

Lyon stevende zelfs lang af op een nederlaag, maar linksback Ferland Mendy schoot op aangeven van Depay in de 89ste minuut de gelijkmaker binnen. Kenny Tete ontbrak weer in de selectie, nadat hij wel twee keer in de basis had gestaan bij het Nederlands elftal.



Lyon was kort voor rust op voorsprong gekomen dankzij een vrije trap van aanvoerder Nabil Fekir. Claudio Beauvue trok de stand uit een strafschop gelijk en Prince Oniangué zette Caen in de 73e minuut zelfs op voorsprong, vlak nadat Depay in het veld was gekomen. De thuisploeg speelde toen al met tien man. In de blessuretijd werd nog een speler van Caen met rood van het veld gestuurd.



Lyon won in de Ligue 1 pas twee keer. De nummer drie van vorig seizoen verloor ook twee wedstrijden.