Invaller João Felix krijgt binnen paar tellen twee keer geel bij Atlético

Atlético stelde afgelopen woensdag in de Champions League ook al teleur. De thuiswedstrijd tegen FC Porto leverde eveneens geen treffers op: 0-0. Antoine Griezmann viel in dat duel na de rust in bij de Madrilenen en werd toen door een flink deel van het thuispubliek uitgefloten. De fanatieke fans van Atlético nemen hem nog steeds kwalijk dat hij in 2019 naar Barcelona overstapte. Inmiddels is hij op huurbasis terug, maar ook zaterdag klonk er weer gefluit. De Franse aanvaller werd in de 55ste minuut gewisseld.



Atlético leidt nog wel met elf punten uit vijf duels, maar onder meer Real Madrid en Valencia kunnen de titelhouder passeren. Beide teams staan nu nog op tien punten uit vier duels en spelen zondag tegen elkaar.