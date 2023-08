Invaller Lionel Messi scoort ook bij herstart MLS: Inter Miami van laatste plaats af

Messi staat nu op elf goals en drie assists in negen wedstrijden voor Inter Miami. De 36-jarige aanvoerder van wereldkampioen Argentinië begon met tien goals in zeven duels in de Leagues Cup, het toernooi met alle Amerikaanse en Mexicaanse op het hoogste niveau dat door Inter Miami werd gewonnen. Het was voor de club van voorzitter David Beckham de eerste prijs in de vijfjarige clubhistorie. Vervolgens bereikte Inter Miami afgelopen woensdag ook de finale van de US Open Cup, het Amerikaanse bekertoernooi. Messi gaf in de halve finale tegen Cincinnati FC (3-3 na 120 minuten, 7-8 na strafschoppen) twee assists op spits Leonardo Campana.



Messi begon voor het eerst sinds zijn debuut voor Inter Miami op de bank, maar kwam na een uur in het veld voor de 23-jarige spits Campana uit Ecuador. In de 89ste minuut bepaalde Messi de eindstand op 0-2, na een fraaie combinatie met het 18-jarige talent Benjamin Cremaschi die in Miami geboren en getogen is.