Invallers Depay en Tete onderuit met Lyon

Nicolas De Preville bracht Bordeaux in de 22ste minuut op voorsprong, kort daarna gevolgd door de 2-0 van Malcom. De Braziliaan benutte een strafschop. Lyon verkleinde via Marcelo de achterstand, maar in de blessuretijd van de eerste helft mocht Bordeaux opnieuw een penalty nemen. Dit keer scoorde Gaetan Laborde.



Memphis Depay moest na zijn heldenrol van vorige week gewoon weer plaatsnemen op de bank. Na een dramatische eerste helft mocht hij net als Kenny Tete invallen. Het Nederlandse duo kon aan de stand, ondanks een rode kaart voor de Braziliaanse middenvelder Otavio van Bordeaux, niets meer veranderen. Ook oud-Ajacied Bertrand Traoré viel in.



Omdat PSG gisteren wel ruim won (4-0) van Montpellier, lijkt Lyon de titel definitief te kunnen vergeten. Achtervolgers Olympique Marseille en AS Monaco kunnen later vanavond langszij komen. Zij treffen elkaar in Marseille.