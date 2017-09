Iraanse voetbalbond blijft vrouwen weren uit stadions

Het is vrouwen in Iran al sinds de islamitische revolutie in 1979 verboden zich in stadions te begeven. De religieuze autoriteiten willen geen vermenging van moslimvrouwen met ''opgewonden mannen en hun vulgaire kreten''.



Het stadionverbod staat wel degelijk ter discussie in Iran. Aanvoerder Masoud Shojaei van het Iraanse voetbalelftal deed al eens een oproep aan de Iraanse regering van president Hassan Rohani het verbod op te heffen. De discussie laaide op bij de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Syrië op 5 september, waar Syrische vrouwen wél toegang hadden tot het Asadi-stadion in Teheran.



De regering is voorstander van het opheffen van het stadionverbod voor vrouwen, maar de macht van de religieuze autoriteiten is nog altijd groter.