Is dit geen buitenspel?! Joelinton scoort dankzij hele slimme loopactie

LIVE Copa del Rey | Real Madrid sloopt FC Barcelona op weg naar bekerfina­le

FC Barcelona won al de Spaanse Supercup en is hard op weg naar de titel in La Liga. Vandaag kan Barça de finale van de Copa del Rey, het Spaanse bekertoernooi, bereiken. De heenwedstrijd tegen grote rivaal Real Madrid ging nipt gewonnen (1-0). Nu leidt Real met liefst 4-0 en gaat het over twee wedstrijden dus eenvoudig door naar de finale. Volg hier de verdere ontwikkelingen van deze wedstrijd.