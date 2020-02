Isak nu ook de held van Real Sociedad in Baskische derby

Isak scoorde donderdagavond nog twee keer in Estadio Santiago Bernabéu, waar Real Sociedad met 3-4 won van Real Madrid voor een plek in de halve finale van de Copa del Rey. Vanmiddag stond alweer de Baskische derby tegen rivaal Athletic Bilbao op het programma, waarvoor het stadion Anoeta in San Sebastián gevuld was met 39.500 toeschouwers.



Via middenvelder Portu kwam Real Sociedad in de 65ste minuut op voorsprong. Iñaki Williams maakte in de 71ste minuut gelijk namens de bezoekers uit Bilbao, maar in de 83ste minuut maakte Isak de winnende goal voor de thuisploeg. Isak was in de 55ste minuut ingevallen voor Willian Jose. Bij de thuisploeg ontbrak het Noorse talent Martin Ødegaard (ex-Heerenveen en Vitesse) vandaag in de wedstrijdselectie. Athletic-aanvaller Iker Muniain kreeg kort voor tijd nog een rode kaart. Iñaki Williams speelde zijn 142ste wedstrijd op rij voor Athletic Bilbao. Sinds 17 april 2016 miste de snelle spits geen wedstrijd van de club waar hij tot medio 2028 onder contract staat.