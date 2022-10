Italiaanse media na ‘klinkende vernedering’ hard voor Ajax: ‘Afgeserveerd als een stel houthakkers’

Zelfs nu het zich al na vier speelrondes met schitterend voetbal heeft geplaatst voor de achtste finales staat Napoli in Italië toch nog in de schaduw van de drie topclubs uit het noorden. Al is er heus wel bewondering voor wat de ploeg van coach Luciano Spalletti liet zien tegen Ajax, dat ‘twee lesjes totaalvoetbal meekreeg als huiswerk’.

Al negen overwinningen op een rij in alle competities, oogstrelend veldspel, een stortvloed aan vaak wonderschone doelpunten, binnen een week twee galavoorstellingen tegen een gerenommeerde opponent als Ajax, met vier zeges nu al verzekerd van overwintering in de Champions League. En nog gaat het in de meeste Italiaanse bars op deze donderdag bij de ochtendespresso niet direct over Napoli.

Buiten Napels zelf komen de schitterende prestaties van de tweevoudig landskampioen vaak pas aan de orde als de grote drie zijn besproken: de totale misère bij Juventus (36 titels), dat dinsdag op gênante wijze onderuit ging tegen het Maccabi Haifa van de Nederlandse uitblinker Tjaronn Chery en waar alles en iedereen onder vuur ligt; de woede bij AC Milan (19 titels) over de arbitrage tijdens de nederlaag tegen Chelsea; het spektakelstuk dat Inter (eveneens 19 titels) gisteren opvoerde in Barcelona.

Maar wie een tweede koffie bestelt en iets verder doorbladert in de grote sportkranten, hoort en leest wel degelijk grote bewondering voor datgene wat coach Luciano Spalletti en zijn team in de eerste maanden van dit seizoen hebben laten zien. Il Corriere dello Sport maakt maar weer eens een variatie op het bekende gezegde ‘Napoli zien en dan sterven’: ,,Napoli zien en dan huilen - van ontroering over zoveel schoonheid.’’

Commentator Alessandro Barbano rept in hetzelfde stuk over ‘voetbal van zo’n hoog niveau dat er spirituele energie vrijkomt’. ,,De stad die leeft met een ongeneeslijke nostalgie rond zijn idool, hervindt wat dertig jaar geleden verloren ging. Het Napoli van nu is de Maradona van toen, deze ploeg als geheel personifieert de mythe.’’

Geen excuus

Ook in andere kranten klinkt een lofzang op het fluïde voetbal van de Napolitanen, die hun tegenstander in elk geval cijfermatig wat minder pijn deden dan een week eerder in Amsterdam (1-6). Maar ook na deze 4-2 moet Ajax het in de Italiaanse pers behoorlijk ontgelden.



De kampioen van Nederland is volgens La Gazzetta dello Sport weliswaar bezig met een ingrijpende renovatie van het elftal, maar dat kan nooit een excuus zijn voor de vele fouten die ook in Napels werden gemaakt, met de blunder van aanvoerder Daley Blind bij de 4-2 van Victor Osimhen als uitsmijter.



Tuttosport heeft het over een ‘klinkende vernedering’ door Napoli: ,,De Nederlanders werden afgeserveerd als een gelegenheidsteam van houthakkers uit Trentino, tijdens een oefenpotje in de voorbereiding op het seizoen.’’

Ook trainer Alfred Schreuder krijgt andermaal weinig lovende woorden in de Italiaanse pers. De Ajax-coach heeft volgens La Gazzetta zijn fouten van een week eerder niet ingezien en maakte ze in Napels doodleuk opnieuw. De spelers bepalen weliswaar wat er in het veld gebeurt, maar tien tegengoals in twee wedstrijden zijn uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de trainer, meent Tuttosport. Beide kranten ‘belonen’ Schreuder met een 4,5; Il Corriere gaat zelfs nog een half punt lager zitten. ,,Schreuder heeft twee lesjes totaalvoetbal meegekregen als huiswerk.’’

Aan Ajax-kant kunnen alleen de twee doelpuntenmakers terugkijken op een redelijke avond. Zowel Davy Klaassen als Steven Bergwijn krijgt vanuit Italiaans perspectief een krappe voldoende, terwijl de spelers van de thuisploeg stuk voor stuk tamelijk juichende rapportcijfers krijgen. De meeste loftuitingen gaan naar de maker van de 3-1, de kwikzilveren Georgiër Khvicha Kvaratskhelia. Twee achten en een 7,5 zijn er voor de beste man aan de kant van Napoli, eerder dit seizoen door La Gazzetta al eens omgedoopt tot ‘Kvaradona’.

