Italiaanse media weten het zeker: Juventus zet trainer Sarri op straat

ManCity-Real Koning van knock-outfase op rand afgrond: Zidane nooit eerder uitgescha­keld

7 augustus Plotseling staat Zinédine Zidane met Real Madrid op de rand van de afgrond, nu hij vanavond in en tegen Manchester City (21.00 uur) een 1-2 thuisnederlaag moet weg zien te poetsen. Zidane staat voor een historische uitschakeling in de knock-outfase, al bewees hij in het verleden knap zijn rug te kunnen rechten.