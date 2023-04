Italiaanse media zien ‘Mourinho-ramp’ tegen Feyenoord: ‘Alles ging mis, maar wees gerust’

,,Wat een pech: penalty op de paal, bal op de lat en twee blessures, maar de 1-0 tegen Feyenoord is nog te overzien", zo stelt La Gazzetta dello Sport, dat vindt dat AS Roma een onverdiende nederlaag leed in de Kuip. ,,Het leek wel alsof het AS Roma de tol moest betalen voor al het geluk dat ze voorheen hebben gekregen. De blessures van Paulo Dybala en Tammy Abraham maakten de uitdaging nog moeilijker op weg naar een onverdiende nederlaag. Volgende week wacht een bomvol Olimpico, waar het geen uitdaging hoeft te zijn om dit Nederlandse team, dat technisch matig is voor een ploeg in de kwartfinale van de Europa League, weer te verslaan.”

Lees meer:

• Feestend Feyenoord heeft geen boodschap aan het chagrijn van José Mourinho

• Nederland verzekert zich van twee vaste Champions League-tickets vanaf 2024

• José Mourinho sneert na zege Feyenoord: ‘Ook als ik verlies, zal ik niet tien maanden blijven huilen, zoals jullie’

• Trotse Arne Slot looft Feyenoord en hekelt penaltymoment: ‘Lachwekkend’

De roze sportkrant looft wel de tactische omzettingen van Arne Slot in de rust en ‘de onaantastbare’ Orkun Kökçü, die met een 7,5 het hoogste cijfer krijgt. ,,Verbinder op het middenveld van Feyenoord met zijn verhelderende spelopvatting", aldus La Gazzetta, dat in de eerste helft minder onder de indruk was van onder anderen vleugelspelers Alireza Jahanbakhsh en Oussama Idrissi: ,,Lang wisten zij geen enkel één-op-één-duel te winnen en ook de dribbels waren onnauwkeurig. Het is duidelijk hoe AS Roma het spel kan controleren en de beste kansen kan creëren, met name via de dode spelsituaties. AS Roma verloor, maar wees gerust: kwalificatie voor de halve finale ligt nog helemaal open.”

,,Veel fouten, maar ook veel pech", zo luidt de conclusie van Corriere dello Sport. ,,AS Roma en het wiel der ongeluk. We hebben wel vijf of zes pechmomenten kunnen noteren waaronder een gemiste strafschop en twee blessures, kortom: alles ging mis voor AS Roma, maar de ploeg zal in de return worden gepusht door het Olimpico", aldus het Italiaanse medium, dat ook weet wat er met José Mourinho gebeurde toen hij de laatste keer met 1-0 verloor van Feyenoord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Een 1-0 die Mourinho zal doen laten glimlachen. In het seizoen 2016/2017 verloor de Portugese coach met Manchester United ook met 1-0 in de Kuip. De revanche op Old Trafford was met 4-0 meedogenloos en belangrijker nog: die Europa League werd gewonnen door Manchester United door in de finale Ajax te verslaan. Moge het een mooi voorteken zijn voor de Giallorossi.”

Ondanks al het Italiaans optimisme schrijft Tuttosport over een ‘Mourinho-ramp'. ,,Echt een pechavond", aldus het medium, dat Mourinho citeert voor het zoeken naar de reden dat AS Roma niet tot scoren kwam in de Kuip: ,,We hebben Erling Haaland niet.”

Volledig scherm Orkun Kökçü. © Pim Ras

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze Europa League-video's

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.