Italiaanse oud-topvoetballer Gianluca Vialli op 58-jarige leeftijd overleden

Vialli kreeg vijf jaar geleden al te horen dat hij alvleesklierkanker had. In april 2020 werd de Italiaan schoon verklaard, maar de ziekte kwam terug. In december 2021 maakte Vialli bekend opnieuw te lijden aan de ernstige vorm van kanker. De laatste weken ging de gezondheid van de oud-aanvaller hard achteruit. Zijn oude clubs betuigden voor de start van het WK voetbal al steun aan Vialli.

De aanvaller begon zijn loopbaan in 1980 bij Cremonese, waar hij vier seizoenen speelde. Daar verdiende hij een transfer naar Sampdoria, waar hij in acht seizoenen uitgroeide tot sterspeler en een plek in de nationale ploeg van Italië bemachtigde. Tussen 1992 en 1996 stond Vialli onder contract bij Juventus. De spits sloot zijn loopbaan af bij Chelsea, waar hij vervolgens ook nog een seizoen aan de slag ging als coach. In Londen werd hij de opvolger van de ontslagen Ruud Gullit. Vialli was ook nog werkzaam als oefenmeester van Watford.

Ronald Koeman ontnam hem ooit het ultieme afscheid van Sampdoria, de club die hij samen met zijn boezemvriend Roberto Mancini kampioen van Italië maakte en waar Gianluca Vialli voor eeuwig aan verbonden zal blijven. Ook na zijn dood, vandaag in een Londens ziekenhuis. Lees hier de necrologie.

De aanvaller staat bekend als een van de beste spelers die Italië ooit heeft voortgebracht. In 59 interlands was de aanvaller goed voor zestien doelpunten. Met zijn land deed hij mee aan de WK's in 1986 en 1990 en aan het EK van 1988, dat werd gewonnen door het Nederlands elftal. Het WK in 1990, dat werd georganiseerd in Italië, leverde een bronzen medaille op. Het is een van de vele prijzen op het palmares van Vialli, die tweemaal Italiaans landskampioen werd en vier keer de beker won. In 1996 mocht hij de Champions League-bokaal in de lucht tillen, nadat hij met Juventus won van Ajax.

Assistent-bondscoach

In 2019 keerde Vialli terug in het trainersvak, nadat boezemvriend en bondscoach Roberto Mancini hem benaderde voor een rol als assistent bij de Italiaanse nationale ploeg. Dat leidde in de zomer van 2021 tot een gewonnen EK-titel. In december 2022 trok Vialli zich terug als assistent, omdat zijn ziekte hem te veel in de weg zat. ,,Ik wil al mijn fysieke en mentale kracht gebruiken om mijn lichaam te helpen deze fase van de ziekte door te komen’’, vertelde hij daar afgelopen maand over.

Paspoort Gianluca Vialli • 1980-1984: Cremonese (113 wedstrijden, 25 goals)

• 1984-1992: Sampdoria (328 wedstrijden, 141 goals)

• 1992-1996: Juventus (145 wedstrijden, 53 goals)

• 1996-1999: Chelsea (87 wedstrijden, 40 goals)

• 1985-1992: Italië (59 wedstrijden, 16 goals) • 1999-2000: coach Chelsea

• 2001-2002: coach Watford

• 2019-2022: assistent-bondscoach Italië

