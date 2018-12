Italiaanse Supercup ondanks protesten in Saudi-Arabië

De Italiaanse Supercup tussen Juventus en AC Milan zal op 16 januari 2019 in Djeddah in Saudi-Arabië worden afgewerkt. De Italiaanse voetbalbond heeft eerdere berichten daarover bevestigd. Naar verluidt betaalt de oliestaat 7 miljoen euro om het prestigeduel te mogen organiseren.

De Italiaanse bond stond onder druk om een andere locatie te zoeken na de moord op journalist Jamal Khashoggi bij een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel in oktober.

,,We vragen de clubs en de bond om tweemaal na te denken over de boodschap dat ze zouden sturen naar sportliefhebbers over de hele wereld en aan dappere activisten die opkomen voor mensenrechten in Saudi-Arabië”, schreef Amnesty International. De protesten hadden echter geen effect.

Tiende keer buiten Italië

Het wordt de tiende keer dat de strijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar buiten Italië wordt afgewerkt. In 1993 was de eerste keer. In Washington speelde AC Milan en Torino tegen elkaar voor 25.000 Amerikanen.

Daarna waren onder meer Doha (Qatar), Shanghai en Peking (China), East Rutherford (New Jersey) en Tripoli (Libië) aan de beurt. Voor Saudi-Arabië is het een primeur.

Met elk zeven exemplaren van de trofee in de prijzenkast zijn Juventus en AC Milan samen recordhouder. Landskampioen Juventus versloeg AC Milan vorig seizoen met 4-0 in de bekerfinale, maar als verliezend finalist krijgt de Milanese club in de Supercup een kans op revanche.

Vorig jaar vond de Supercup wel gewoon in Italië plaats, in het Stadio Olimpico in Rome. Lazio Roma was toen met 3-2 te sterk voor Juventus.