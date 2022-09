Italië naar Final Four, hoofdrol voor Makkelie en Maguire bij spectaculaire Engeland - Duitsland

Niet Hongarije maar Italië heeft zich net als Nederland en Kroatië geplaatst voor de Final Four van de Nations League. Hongarije had aan een gelijkspel genoeg in eigen huis tegen de Italianen, maar de ploeg van Roberto Mancini won met 0-2. Engeland en Duitsland maakten er op Wembley een groot spektakel van. Na een 0-0 ruststand werd het, mede door geklungel van Harry Maguire, 3-3.

In een poule met Italië, Duitsland en Engeland leek Hongarije kanonnenvoer te worden in de Nations League, maar niets was minder waar. Engeland werd twee keer verslagen en tegen Duitsland werden vier punten gepakt. In Italië werd wel verloren, maar maandagavond hadden de Hongaren tegen de Italianen ‘gewoon’ aan een puntje voldoende om zich te plaatsen voor de Final Four.

Dat lukte niet. Met AZ-verdediger Milos Kerkez als basisspeler kreeg Hongarije, waar Ádám Szalai vooraf een fraai afscheid kreeg, de zenuwen nauwelijks onder controle. Er werd achterin volop geklungeld. RB Leipzig-doelman Péter Gulácsi kwam er in eerste instantie nog mee weg, maar na een krap halfuur profiteerde Giacomo Raspadori wel van Hongaars geknoei: 0-1.

Toen Federico Dimarco snel in de tweede helft er ook 0-2 van maakte, was de Hongaarse hoop voorbij. Mede omdat Gianluigi Donnarumma ook fraaie reddingen verrichtte, plaatst Italië, dat ontbreekt op het WK in Qatar, zich voor de Final Four. Net als Nederland en Kroatië. Morgen voegt zich Portugal of Spanje nog in dat rijtje.

Comeback Engeland

Engeland en Duitsland maakten er, onder leiding van arbiter Danny Makkelie, een groot spektakel van op Wembley. Na een prachtige minuut stilte voor de overleden Queen Elizabeth volgde er een doelpuntloze eerste helft, maar de tweede helft was een spectaculaire met hoofdletter S.

De veelbesproken Harry Maguire, ook bij Manchester United gepasseerd door Erik ten Hag, ging twee keer in de fout. Eerst gaf hij met een onhandige overtreding in het strafschopgebied de 0-1 (Ilkay Gündogan) weg, waarna hij ook bij de 0-2 in de fout ging. Na een solo liep hij zich volledig vast, waarna Kai Havertz de 0-2 maakte in de tegenaanval.

Luke Shaw en Mason Mount werkten die 0-2 achterstand echter binnen drie minuten weg, tot grote opluchting van Maguire, die vervolgens ook nog eens zag hoe Harry Kane de 2-3 maakte. Makkelie werd, net als bij de 0-1, geholpen door VAR Pol van Boekel en legde de bal voor de tweede keer op de stip. Kane benutte de strafschop en dacht Engeland aan de zege te helpen, maar niets was minder waar.

Na een schot van Serge Gnabry blunderde de Engelse doelman Nick Pope, waarna Havertz de rebound binnenwerkte: 3-3. Voor de stand in de Nations League-groep maakte het niets meer uit, maar Wembley werd nog wel getrakteerd op een héérlijke wedstrijd.

Volledig scherm Giacomo Raspadori viert zijn goal. © AFP