Italië wil in Nations League ten koste van Spanje eigen wereldrecord aanscherpen

Iñaki Williams vestigt record met 203 competitie­du­els op rij voor Athletic Club

2 oktober Athletic Club won vanavond de Baskische derby tegen Deportivo Alavés met 1-0. De 35-jarige spits Raúl García maakte kort voor rust de winnende goal in San Mamés, nadat hij in de negende minuut nog een strafschop had gemist. De man van de avond in Bilbao was echter Iñaki Williams, die een record vestigde.