Italië ziet Bonucci met spierblessure afhaken voor duel met Polen

,,Ik wilde hier koste wat kost zijn, maar helaas gaat het niet gebeuren", vertelde Bonucci. ,,Ik heb alles geprobeerd en de pijn de afgelopen dagen verbeten. Al in de wedstrijd tegen Lazio in het laatste half uur voelde ik ongemak. De pijn is blijven toenemen, ik ben gedwongen af te haken."



Het is nog onduidelijk of de 33-jarige Bonucci ook de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina van woensdag moet missen.