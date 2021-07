Jaap Stam en Kenneth Vermeer geven met FC Cincinnati zege uit handen tegen tien man in beladen derby

Slechts 26 seconden had Edgar Castillo nodig om het TQL Stadium in vuur en vlam te zetten bij FC Cincinnati - Columbus Crew. Genoeg voor drie punten was het zoals gezegd niet. Stam zag na 24 minuten wel hoe Luciano Acosta, die bij de 1-0 fraai voorbereidend werk had geleverd, de 2-0 maakte, maar nog voor rust wist het Columbus Crew van Vito Wormgoor, die na 57 minuten werd gewisseld, op 2-1 te komen via Lucas Zelarayan. Harrison Afful had kort daarvoor zijn tweede gele kaart gekregen bij Columbus Crew.