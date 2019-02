‘Jadon Sancho staat voor terugkeer naar Manchester’

Nachtmer­rie Coman: Bayern vreest voor nieuwe blessure

10:13 Bayern München vreest dat het in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool van dinsdag niet kan beschikken over Kingsley Coman. De Franse aanvaller die in de 3-2-zege op FC Augsburg de grote man was met twee treffers en een assist, raakte in de slotfase bij een duel geblesseerd aan zijn linkervoet. Hij strompelde de kleedkamer in.