Jamie Carragher deelt sneer uit aan Virgil van Dijk na afstraffing Liverpool: ‘Ik zou nu nog zijn plek kunnen innemen’

met videoBuitenlandse media konden hun ogen niet geloven na de enorme afstraffing van Liverpool dinsdagavond in de Champions League. De Engelse topclub ging in eigen huis met 2-5 onderuit tegen regerend winnaar Real Madrid en lijkt nu al kansloos voor een plek in de kwartfinale. Ook Virgil van Dijk werd niet gespaard in de kritiek.

Bij CBS Sports was analyticus Jamie Carragher hard over de wankele defensie van Liverpool. ,,Verdedigend is het dit hele seizoen al een puinhoop bij Liverpool’’, aldus de oud-verdediger. ,,Ze kunnen het niet meer aan en vallen helemaal uit elkaar. Er werd jarenlang gezegd dat Liverpool over de beste verdedigers van de wereld beschikte. Maar het is onacceptabel wat er gebeurt, een schande.’’ Ook Van Dijk kreeg ervan langs. De verdediger zei onlangs in een interview dat Carragher niet goed genoeg zou zijn om het niveau van het huidige Liverpool aan te tikken. ,,Ik zou op dit moment nog zijn plek over kunnen nemen’’, reageerde Carragher.

Volledig scherm Virgil van Dijk, Andy Robertson en Alisson Becker. © ANP / EPA Daily Mail schrok van het optreden van Liverpool. ‘Ze werden uit elkaar gescheurd', schrijft de krant. ‘Real Madrid heeft Liverpool een lesje geleerd. Ze hebben Liverpool vernederd. Het mag de laatste weken dan wel wat beter gaan, ze zijn nog lang niet op het oude niveau.’ De krant beoordeelde het optreden van Van Dijk met een 5. Cody Gakpo kwam er beter vanaf: hij ontving een 6 na de wedstrijd.

‘Alisson Blunderland', kopte The Sun na de enorme fout van de doelman die de ruime nederlaag inleidde. ‘Terwijl een avond vol geschiedenis en plezier veranderde in vernedering en horror, bleef Jurgen Klopp achter om de wrakstukken van zijn Anfield-imperium te overzien. Liverpool heeft de laatste kans op een prijs dit seizoen zeker weten verspeeld.’

Bekijk hier de blunder van Alisson:

Daily Telegraph schrok eveneens van het niveau van Liverpool. ‘Het was een verwoesting.’ De krant gaf Van Dijk een 5. ‘Het is fijn dat hij terug is in deze moeizame periode, maar het lukte hem niet om de achterhoede bijeen te houden. Van Dijk en zijn ploeggenoten waren niet opgewassen tegen het aanvallende geweld van Real.’ Gakpo kreeg een 6. ‘Verprutste een grote kans, maar herpakte zich goed.’

The Guardian had niet verwacht dat Liverpool defensief zo zou schutteren. ‘Bij de eerste vorm van tegenslag viel de defensie compleet uit elkaar', schrijft de krant. Hoe minder er gezegd werd over de tweede helft vanuit het oogpunt van Liverpool, hoe beter.''

Reacties in Spanje

Ook in Spanje werd uiteraard uitgebreid stilgestaan bij de knappe overwinning van Real Madrid, dat zich terugknokte van een vroege 0-2 achterstand. ‘Brutale wederopstanding van Real Madrid’, zo siert dan ook op de voorpagina van Mundo Deportivo. Marca noemde het een ‘magische avond’. ‘Dit Real Madrid weigert te verliezen in de Champions League. Ook deze mentale test hebben ze overwonnen.’

Liverpool incasseerde voor de eerste keer in de clubhistorie vijf doelpunten op Anfield in de Champions League. De ploeg van Jürgen Klopp stond na veertien minuten op een comfortabele 2-0 voorsprong, maar gaf de zege vooral na rust helemaal uit handen. De return wordt gespeeld op 15 maart in Santiago Bernabéu.

