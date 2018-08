Janmaat helpt Watford voorbij Van Aanholt en Crystal Palace

Patrick van Aanholt uit Den Bosch was de linksback van de bezoekers en Jairo Riedewald zat bij Palace op de bank. Zij zagen hoe Roberto Pereyra na 52 minuten spelen de score opende. De Argentijnse aanvallende middenvelder is van grote waarde voor Watford. In de 2-0-zege op de eerste speeldag verzorgde hij allebei de doelpunten. Pereyra was zelfs betrokken bij zeven van de laatste tien goals van Watford in de Premier League, zes doelpunten en één assist.