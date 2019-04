Janssen ‘heel blij’ met rentree bij Ajax-opponent Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur worstelde op dat moment nog met degradatiekandidaat Brighton & Hove Albion, waar Jürgen Locadia de hele wedstrijd speelde en Davy Pröpper ontbrak door een blessure. De Londenaren leken af te stevenen op een bloedeloos gelijkspel, maar gingen door een kanonskogel van goudhaantje Christian Eriksen alsnog met de overwinning aan de haal (1-0). Janssen toonde in de blessuretijd nog zijn waarde door de bal in de hoek met zijn lichaam af te schermen.

Op Instagram laat de spits een dag later weten zijn geluk niet op te kunnen na zijn rentree. ‘Zo blij om terug te zijn. Bedankt aan alle fans voor de geweldige support #nevergiveup #coys’. Heel gek is dat niet, want het verblijf van Janssen bij Spurs leek al lang en breed een gesloten hoofdstuk. ,,Hij komt niet meer in mijn plannen voor”, liet Pochettino eerder dit jaar nog ontvallen.

‘Ik ben geen leugenaar’

Van die uitspraak leek de Argentijnse oefenmeester na afloop op de persconferentie enigszins terug te krabbelen. ,,Ik weet niet waarom het iedereen verbaast. Ik ben geen leugenaar. Ik hoef niet tegen jullie of tegen de fans te liegen. Hij (Janssen, red.) is gewoon deel van het team en ik besluit wanneer ik hem wel of niet gebruik. Hij is de laatste maanden hersteld van een blessure dus we kunnen er nu voor kiezen om hem te gebruiken, net zoals alle andere spelers.”

Na zijn terugkeer in de selectie (afgelopen zaterdag tegen Manchester City) en tien minuten speeltijd tegen Brighton & Hove Albion is Janssen in ieder geval terug op de radar bij Tottenham Hotspur, dat het in de halve finale van de Champions League opneemt tegen Ajax. Janssen zelf zal dan niet in actie komen, omdat de Ossenaar niet is ingeschreven op de spelerslijst van Spurs voor het miljardenbal.