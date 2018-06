Januzaj helpt België tegen Engeland aan veelbesproken groepswinst

Door Tim Reedijk



Het Duel der Gele Kaarten. Het equivalent van een wandeletappe. Noem het hoe je het noemen wil, maar Engeland - België was lange tijd een vervreemdende, tikkeltje ongemakkelijke confrontatie tussen twee outsiders om de wereldtitel. De theorie dat beide landen liever tweede dan eerste wil worden in de poule, werd met name in de eerste helft bewaarheid in Kaliningrad.



Engeland treft na de 1-0 nederlaag weliswaar het taaie Colombia in de achtste finales in Moskou, maar komt wel in de 'gunstige' helft van het speelschema met Spanje, Rusland, Kroatië, Denemarken, Zweden en Zwitserland als mogelijke tegenstanders. België speelt in Rostov tegen Japan in de achtste finales, op papier dus een eenvoudiger duel, maar krijgt bij winst wel te maken met potentiële tegenstanders als Brazilië, Mexico, Argentinië, Frankrijk, Uruguay en Portugal.



Optocht

Lange tijd was de wedstrijd een soort optocht tussen de wisselspelers van België en Engeland, want Gareth Southgate en Roberto Martinez hadden hun elftal compleet omgegooid voor dit verplichte nummertje. Beide landen hadden voorafgaand aan het treffen allebei zes punten, acht doelpunten gemaakt en er twee geïncasseerd. Bij een gelijkspel kwam dus - net als vanmiddag in poule H - het Fair Play-klassement om de hoek kijken. Gek genoeg werd er dus door de Belgen op de tribune gejuicht toen Youri Tielemans en Leander Dendoncker geel kregen. Daarmee kwam België op vijf gele kaarten in totaal dit WK, tegenover twee van Engeland. Resultaat: de Engelsen als groepshoofd door en de Belgen hun gewenste tweede plek.



Toch klonk er zo nu en dan gefluit op de tribunes, zeker als de Rode Duivels de bal zielloos achterin lieten rondgaan. Want ja, stel dat je flink gespaard had om bij dit 'topaffiche' aanwezig te zijn? Na een eerste helft met nauwelijks kansen leek België het in de tweede helft tóch over een andere boeg te gooien. Adnan Januzaj, één van de wisselspelers die minuten kreeg, maakte na 50 minuten spelen een fraaie goal door de bal vanaf de rechterkant met links in de verre hoek te krullen. Uitgebreid werd er gejuicht door de Belgen, wat meteen weer vragen opriep. Gespeelde blijdschap?



Taaier

Wat de waarheid ook was, met die treffer van Januzaj werd België - Engeland wel meer en meer een wedstrijd. Marcus Rashford faalde nog oog in oog met Thibaut Courtois. Maar in de slotfase verzuimden ook de Engelsen gas te geven en kregen juist de Belgen kansen op de beslissing. Engeland krijgt nu een op papier taaiere tegenstander dan België in de achtste finales, maar zitten wel aan de gewenste kant van het WK-speelschema. De toekomst zal uitwijzen wat wijsheid was, vanavond in Kaliningrad.