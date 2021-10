Jari Litmanen is niet langer de all-time topscorer van Finland

WK-kwalificatieJari Litmanen is niet langer de all-time topscorer van het Finse nationale voetbalteam. De legendarische Fin werd vanmiddag gepasseerd door Teemu Pukki, die goal 32 en 33 maakte in het uitduel met Kazachstan.

Litmanen maakte tussen 1989 en 2021 32 goals in 137 interlands voor Finland. Daarmee was de voormalig speler van onder meer Ajax, FC Barcelona en Liverpool niet alleen de recordinternational maar ook de all-time topscorer. Tót vandaag. Met 31 goals was Norwich City-spits Pukki nog maar één goal verwijderd van het aantal van de legendarische Fin en in Kazachstan kreeg de 31-jarige spits het voor elkaar om Litmanen te evenaren én overtreffen.

Vlak voor rust maakte Pukki, die zijn 98ste interland speelde, de 0-1 voor Finland in Nur-Sultan. Daarna dacht hij ook direct de 0-2 te maken, maar helaas voor de aanvaller was de vlag al omhoog: buitenspel. De treurnis bij Pukki was maar van zéér korte duur. De tweede helft was namelijk pas drie minuten oud toen Pukki op precies de goede plek stond om de bal in de rebound binnen te werken: 0-2, tevens de eindstand.

Door het kunststukje van Pukki staat Finland nu op acht punten na zes wedstrijden in het WK-kwalificatietoernooi, even veel als Oekraïne. Frankrijk staat eerste in Groep D met twaalf punten. Achter Finland volgen Bosnië-Herzegovina (zes punten uit vijf wedstrijden) en Kazachstan (drie punten uit zeven wedstrijden).

