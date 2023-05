Jean-Paul Boëtius degradeert met Hertha BSC uit Bundesliga na goal diep in blessuretijd

interview Frank Rijkaard even terug in Milaan: ‘De ambitie was weg, maar ik ben nog wel liefhebber’

De schijnwerpers, de druk en het applaus; hij zoekt het al jaren niet meer. Maar voetballiefhebber is Frank Rijkaard (60) nog altijd. Tussen twee Milanese Champions League-derby’s in spreken we hem in Italië over het AC Milan van zijn eigen glorietijd, de blijvende band met Arrigo Sacchi en zijn leven nu.