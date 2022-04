Jerdy Schouten, Mitchell Dijks en Denso Kasius frustreren koploper AC Milan met Bologna

Krijgt twaalftal van Bayern München tegen Freiburg nog een staartje? Thuisclub twijfelt over protest

Bayern München speelde gisteren in de uitwedstrijd tegen Freiburg (1-4) een kleine twintig seconden met twaalf man. Trainer Julian Nagelsmann bracht in de 85ste minuut Marcel Sabitzer en Niklas Süle in de ploeg, maar er ging maar één speler uit het veld.

3 april