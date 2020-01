Jerdy Schouten op verjaardag onderuit met Bologna

Video Van de Donk en Roord houden Arsenal aan kop in Women's Super League

17:45 Vivianne Miedema heeft ook in haar tweede wedstrijd van het jaar niet gescoord, maar Arsenal won opnieuw overtuigend en blijft koploper in de FA Women's Super League. Daniëlle van de Donk en Jill Roord scoorden wel in de 0-4 overwinning bij Brighton & Hove Albion.