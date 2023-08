Jeremie Frimpong goud waard voor Bayer Leverkusen tegen Xavi Simons en Leipzig

Leverkusen kwam nog voor rust op 2-0. Jonathan Tah kopte in de 35ste minuut raak uit een hoekschop. Dani Olmo, tegen Bayern München drie keer trefzeker, verkleinde kort daarna de achterstand: 2-1. In de tweede helft liet Frimpong zich opnieuw gelden. In de 64e minuut kwam de oud-speler van Celtic goed door op de rechterflank. Florian Wirtz rondde de voorzet goed af: 3-1. Even voor dat doelpunt was voormalig PSV’er Xavi Simons gewisseld bij Leipzig, dat dankzij de Belg Loïs Openda nog terugkwam tot 3-2. Leverkusen, waar Timothy Fosu-Mensah op de reservebank bleef zitten, wist de voorsprong daarna vast te houden.

Hoffenheim ging voor eigen publiek ten onder tegen SC Freiburg: 1-2. Aanvaller Wout Weghorst ontbrak in de selectie van Hoffenheim omdat hij last had van spierproblemen in zijn bovenbeen. FC Augsburg tegen Borussia Mönchengladbach verliep spectaculair en eindigde in 4-4. Bij rust was het al 3-3. Jeffrey Gouweleeuw ontbrak met een blessure in de selectie van Augsburg.



VfB Stuttgart klopte VfL Bochum met liefst 5-0 en gaat voorlopig aan de leiding. Bayern München won vrijdag met 4-0 bij Werder Bremen.