Jeremie Frimpong maand voor WK met goal weer belangrijk voor Leverkusen

De 21-jarige Frimpong, geboren in Amsterdam, is goed aan het seizoen begonnen. Hij speelde negen jaar in de jeugd van Manchester City en maakte vorig jaar de overstap van Celtic naar Bayer Leverkusen. Mitchel Bakker, eveneens opgenomen in de voorlopige WK-selectie van Oranje, had net als Frimpong een basisplaats bij Bayer Leverkusen. Micky van de Ven verscheen aan de aftrap bij Wolfsburg. Hij veroorzaakte een strafschop, die Moussa Diaby miste. Ook Van de Ven maakt kans op een plek in de definitieve WK-selectie van bondscoach Louis van Gaal.