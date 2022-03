Jill Roord schiet VfL Wolfsburg ten koste van Arsenal en Vivianne Miedema naar halve finale

Samenvatting ‘Parasiet’ Bale slaat terug naar Spaanse media na heldenrol bij Wales: ‘Ze moeten zich schamen’

Gareth Bale heeft tijdens en na zijn heldenrol voor Wales tegen Oostenrijk (2-1 winst) uitgehaald naar bepaalde fans en journalisten in Spanje. ,,Het is walgelijk en ze moeten zich schamen", zei Bale, die afgelopen week in Marca werd afgebeeld als parasiet.

25 maart