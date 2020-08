Joe Bryan, de man die nooit scoorde en plotseling zijn ploeg naar 150 miljoen euro schoot

Na een jaar absentie is Fulham teruggekeerd in de Premier League. De Londenaren mochten pas na 120 zinderende minuten feestvieren tegen stadsgenoot Brentford. De beloning? 150 miljoen euro, vrijwel volledig te danken aan de zelden scorende linksback Joe Bryan.

Nu al voer voor alle toekomstige voetbalquizjes: wie schoot Fulham in 2020 met twee treffers naar de Premier League? Knappe jongen die zich dat over pakweg tien jaar nog kan herinneren. Doelpuntenmaker en goudhaantje Joe Bryan is namelijk verre van een speler die regelmatig de spotlights pakt.



Zeg maar gerust vrijwel nooit. Niet eerder liet Bryan in zijn loopbaan een dubbelklapper noteren. De 26-jarige Engelsman blijkt sowieso geen doelpuntenmachine. Als linksback liet hij in 77 eerdere optredens namens Fulham slechts één goal noteren. In zijn debuutseizoen namens Fulham in de Premier League, in 2018/2019, bleef hij droog staan. Dit seizoen vond de vleugelverdediger alleen tegen het naar het derde niveau gedegradeerde Wigan Athletic het net. Veertig keer nam hij in de Championship het doel onder vuur, wat leidde tot die ene treffer. Tegen Brentford bleken zijn twee pogingen goud waard.

Volledig scherm Joe Bryan. © Getty Images Met een ingenieuze vrije trap, waarmee hij vanaf een meter of 35 Brentford-goalie David Raya verraste, en een mooie combinatiegoal schoot Bryan zich naar eeuwige glorie. Fulham-supporters moesten lang wachten op een gloriemoment van Bryan, maar hij koos er onbewust voor om de belangrijkste goals uit de clubhistorie op zijn naam te zetten.

Nee, Bryan is niet de speler die dan met de eer gaat strijken. Na afloop van de wedstrijd wees hij voor de camera's van Sky Sports direct op de teamprestatie. ,,Ik ben niet de held. Iedereen was vandaag geweldig. We zijn wel een stuk of zeven keer afgeschreven, maar toch hebben we het voor elkaar gekregen. Ik kan niet geloven dat we zijn gepromoveerd.’’

Zijn eerste goal, de bizarre vrije trap, zal nog jarenlang op het netvlies van menig voetbalsupporter staan. ,,De keeper komt belachelijk ver van zijn lijn, schiet de bal er bij de eerste paal in’’, schetst Bryan de boodschap van coach Scott Parker. De linksachter bracht het perfect ten uitvoering. ,,We hebben er veel op geoefend deze week. Bij de tweede goal was goed te zien dat ik best fit ben. Tijdens de lockdown kon ik eigenlijk alleen maar hardlopen, dus dat heeft zich uitbetaald.’’

In het verleden bleek Bryan ook al een goed gevoel te hebben voor scoren op bijzondere momenten. Gedurende zijn periode bij Bristol City stuntte Bryan door met de ploeg door te stomen tot de halve finale van de EFL Cup. Bryan greep in dat legendarische seizoen 2017/2018 een heldenrol door tegen Premier League-clubs Crystal Palace (4-1) en Manchester United (2-1) tot scoren te komen.

Die goals hadden echter bij lange na niet zo veel waarde als zijn treffers tegen Brentford. Fulham is na Leeds United en West Brom de derde promovendus, goed voor een prijzenpot van 150 miljoen euro, verdeeld over drie jaar. En dat allemaal door een speler die twee jaar eerder voor 6,7 miljoen euro op de kop is getikt. Een investering waar vanaf gisteravond nooit meer vraagtekens bij zullen worden geplaatst.

