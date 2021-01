John Suppers was steigerbouwer maar scout nu voor Wolverhampton Wanderers: ‘Altijd weer die auto in’

Nee, toen John Suppers nog bij Herpinia voetbalde, had hij niet gedacht dat hij ooit scout zou worden van een club in de Premier League. Hij was al wel gek van voetbal, dat bleef hij ook toen hij later van Herpen naar Arnhem verhuisde en daar zijn eigen bedrijf in de steigerbouw had. Als Suppers een uurtje over had, stond hij langs de lijn bij Vitesse naar jeugdwedstrijdjes te kijken. Daar trof hij oude bekende Marc van Hintum geregeld. ,,Met Marc ben ik best wel close. Ik ken hem al zó lang. Hij vroeg op een gegeven moment: 'Is het niks voor jou om voor de opleiding van Vitesse te scouten?'"