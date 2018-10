John Terry aan de slag bij Villa als assistent Dean Smith

Omkoopaf­fai­res in het Belgisch voetbal: Standard, Coen Burg en de 'Gokchinees'

0:19 Omkoopaffaires in het Belgische voetbal: het is van alle tijden en alle niveau’s. Constant Vanden Stock kocht in 1984 een scheidsrechter om tijdens de halve finale van de UEFA Cup in het voordeel van Anderlecht te fluiten. Standard kocht ook in 1984 de spelers van Waterschei om en zich zo te verzekeren van de landstitel. En dan is er nog de Nederlander Coen Burg die als speler van Westerloo steekpenningen aannam. Een overzicht.