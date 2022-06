John van den Brom vindt in Poolse kampioen derde club in half jaar tijd

Chili in beroep tegen besluit FIFA en wil nog steeds op WK Ecuador vervangen als tegenstan­der van Oranje

Wereldvoetbalbond FIFA heeft het protest van Chili tegen Ecuador, tegenstander van Nederland op het WK in Qatar, verworpen. De bond had een onderzoek ingesteld na een klacht van Chili dat rechtsback Byron Castillo die voor Ecuador uitkwam geboren is in Colombia en niet speelgerechtigd zou zijn geweest.

10 juni