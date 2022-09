Jongensdroom gaat in vervulling voor Giovanni Simeone die eindelijk CL-tattoo mag kussen

,,Ik was 13 jaar toen ik mijn eerste tatoeage liet zetten", vertelde Simeone twee jaar geleden in een interview met The Guardian. ,,Daar moet je eigenlijk 18 voor zijn, maar ik was zo'n grote fan van de Champions League dat ik hem toen al liet zetten. Mijn vader wilde niet dat ik het deed en mijn moeder vroeg: ‘waarom?’ Ik antwoordde: ‘Omdat ik hem dan kan kussen als ik daar ooit in speel en mijn eerste goal scoor.’ Ik was pas 13 jaar maar kon toen al alleen maar aan Europees voetbal denken.”