Jordy Clasie: ‘Ik denk dat veel mensen ons afschreven na de loting tegen Lazio’

Er kunnen altijd dingen beter, maar als je op deze manier wint is er weinig reden tot klagen. De overwinning was volledig terecht. We creëerden veel kansen en waren heel veel gedeeltes de bovenliggende partij”, aldus Clasie.

Zijn ploeg kwam nog wel op achterstand, maar raakte nooit in paniek. ,,We waren gewaarschuwd door de trainer. Wat er ook gebeurt blijf rustig, had hij gezegd. Het is altijd een domper als je op achterstand komt. Maar we zijn blijven doen wat we vanaf het begin deden en maakten twee hele mooie goals. We waren vast aan de bal en dan zie je dat we dit soort ploegen kunnen laten lopen. Dan worden ze ongeduldig, vallen ze in twee delen uiteen en ontstaan er gaten.”