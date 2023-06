Jude Bellingham (19) tekent voor zes jaar bij Real Madrid, Borussia Dortmund maakt flinke klapper

Met samenvatting Engelse media zien hoe Manchester City zich onsterfe­lijk maakt: 'Dit kan het begin zijn van CL-dominantie’

Manchester City trad gisteravond in de voetsporen van stadgenoot Manchester United door als tweede Engelse club de felbegeerde Treble te pakken. Zo mooi als in de rondes ervoor ging het niet in de Champions League-finale tegen Internazionale (1-0), maar dat maakte de vreugde er niet minder om in de zondagkranten.