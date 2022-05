Jürgen Klopp na duur puntenverlies Liverpool: ‘Moeten niet doen alsof we op een uitvaart zijn’

Met videoTrainer Jürgen Klopp van Liverpool dacht even dat hij op een begrafenis was beland toen hij na het gelijkspel tegen Tottenham Hotspur ( 1-1 ) in de kleedkamer zijn spelers zag zitten.

,,We moeten stoppen ons te gedragen alsof we op een uitvaart zijn”, zei Klopp. ,,Zo is wel de stemming. Maar we hebben het nog steeds gewoon over voetbal, zulke dingen kunnen gebeuren. Eerlijk gezegd zijn in mijn leven veel ergere dingen gebeurd en ik ben er nog steeds. We moeten ons hier dus overheen zetten.”

In de strijd met Manchester City om de Engelse titel lieten de ‘Reds’ op Anfield kostbare punten liggen. City kan een voorsprong van 3 punten op Liverpool nemen als het zondag wint van Newcastle United. In de Premier League staan nog drie speelrondes op het programma.

,,Natuurlijk zijn we teleurgesteld, de jongens meer dan ik. Dat zal wel met mijn leeftijd te maken hebben”, zei Klopp. ,,Maar we gaan gewoon door. Ik kan het me niet voorstellen, maar stel dat City nog een keer verliest. Als wij de titel dan alsnog mislopen omdat we geen geloof meer hebben, dat kan toch niet? Het is logisch dat de jongens een dag teleurgesteld zijn, maar daarna gaan we vol goede moed weer verder.”

Liverpool speelt dinsdag in de Engelse competitie tegen Aston Villa en vier dagen later staat de finale van de FA Cup tegen Chelsea op het programma. De ‘Reds’ sluiten de Premier League af met wedstrijden tegen Southampton (17 mei) en Wolverhampton Wanderers (22 mei). Op 28 mei wacht Real Madrid in de finale van de Champions League.

